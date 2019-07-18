تنبيه من الأرصاد لأهالي مكة

2019-07-18

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا متقدمًا لمنطقة مكة المكرمة، حذرت خلاله من تقلبات جوية خلال الساعات القليلة المقبلة.

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وتتمثل الحالة الجوية، في نشاط في الرياح السطحية المثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدنٍّ في الرؤية.

وأوضحت الهيئة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن التنبيه يشمل: “الخرمة- القنفذة- الليث- المويه”، حيث توقعت الهيئة أن التنبيه سوف ينتهي في تمام الساعة 06:00 من صباح اليوم الخميس.