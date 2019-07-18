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تنبيه من الأرصاد لأهالي مكة
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا متقدمًا لمنطقة مكة المكرمة، حذرت خلاله من تقلبات جوية خلال الساعات القليلة المقبلة.
وتتمثل الحالة الجوية، في نشاط في الرياح السطحية المثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدنٍّ في الرؤية.
وأوضحت الهيئة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن التنبيه يشمل: “الخرمة- القنفذة- الليث- المويه”، حيث توقعت الهيئة أن التنبيه سوف ينتهي في تمام الساعة 06:00 من صباح اليوم الخميس.
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