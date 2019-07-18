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عصابة النصب على راغبي الحج في قبضة الشرطة
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
أطاحت الأجهزة الأمنية، بالعاصمة المقدسة، بعدد من الأشخاص متهمين بنشر إعلان نصب واحتيال في أحد المواقع على الشبكة العنكبوتية، للراغبين في الحج بمقابل مالي.
ورصدت تحريات وبحث دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة، عددًا من الأشخاص من جنسيات مختلفة، أثناء قيامهم بالإعلان للراغبين في الحج عن المريض والعاجز وكبير السن بمقابل مالي يقدر بنحو 10 آلاف ريال.
ونفذ رجال الأمن كمينًا محكمًا لهم، وتم التواصل معهم وضبطهم في أماكن مختلفة بمكة المكرمة، إذ تبيّن أنهم سعودي ومقيم باكستاني وآخر آسيوي.
وتسلم مركز شرطة العزيزية المتهمين الثلاثة من قِبل دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة، بعد إعداد محضر بالواقعة، لاتخاذ اللازم.
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