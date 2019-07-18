2019-07-18

الأمن السيبراني يحذر من ثغرتين في كروم

متابعات الخليج 365 - الرياض

أطلق المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، التابع للهيئة الوطنية للأمن السيبراني، تحذيرًا أمنيًّا عالي المستوى من ثغرتين في متصفح “جوجل كروم”.

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وأوضح المركز، أن شركة “جوجل” أصدرت تحديثًا لمعالجة الثغرتين اللتين تهددان أنظمة “لينكس” و”ماك” و”ويندوز”.

وأفاد المركز بأن التهديدات المحتملة من الثغرتين تتمثل في استغلال المهاجمين لهما في الكشف والإفصاح عن معلومات حساسة.

وأوصى المركز الوطني للأمن السيبراني بتحديث المتصفح إلى النسخة الأحدث عبر (الـرابط).