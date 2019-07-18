وظائف تقنية في شركة سمة

2019-07-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية “سمة”، عن فتح باب التقديم على وظيفة تقنية شاغرة للعمل في الرياض.

وأوضحت سمة، عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف، أن الوظائف التقنية الشاغرة بالرياض، تحت مسمى ”مسؤول أول تطبيقات المؤسسةSenior Enterprise Applications Admin”.

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واشترطت أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة البكالوريوس في علوم الحاسب الآلي أو هندسة تقنية المعلومات أو ما يعادلها، مع خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال تطبيقات تقنية المعلومات في القطاع المالي.

كما أشارت إلى أن التقديم متاح بدءًا من أمس الأربعاء 2019/07/17م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، ولمعرفة باقي الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (هنــا) .

وأشارت شركة سمة إلى أن التقديم للوظائف يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف قبل التقديم على الوظيفة.