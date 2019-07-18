المراعي تقدم دعمًا سخيًّا لجمعية الزهايمر

2019-07-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

زار، اليوم الأربعاء، عدد من ممثلي شركة المراعي، مقر الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر، في مقدمتهم الأستاذ عبدالله العتيبي مدير العلاقات العامة بالشركة والأستاذ عبدالرحمن الحويفظ، مدير أول الفعاليات والأستاذ خالد عسيري.

وكان في استقبال وفد المراعي أعضاء مجلس إدارة الجمعية ممثلًا في الأستاذ عبدالوهاب الفايز والأستاذة رنا المرعي، مدير تنفيذي الجمعية.

وفي هذا الإطار عملت “الجمعية” ومركز سمو الفكر الشريك الإستراتيجي بقيادة الدكتور سامي الأنصاري في إعداد برنامج تدريبي تأهيلي لمقدمي الرعاية يتمحور حول التهيئة النفسية والاستعداد النفسي للمريض وأسرته، وتقبل مريض الزهايمر والتعايش مع حالته الصحية، حيث يهدف هذا البرنامج إلى تسهيل الخدمات المقدمة لذوي المرضى في نشر الثقافة والوعي بالمرض ومسبباته وطرق التعامل مع المرض والمريض ومساعدة المرضى وأسرهم للتعايش الملائم لهم.

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وعبر مسؤولو الجمعية عن شكرهم الجزيل وتقديرهم لشركة المراعي؛ كونه من الشركات الرائدة في المملكة المهتمة بالمسؤولية المجتمعية التي تتمتع بروح المسؤولية والمواطنة، كما تلعب دورًا فعالًا في دعم القضايا الاجتماعية، وتثمن الجمعية ما قدمته من دعم بقيمة 50 ألف ريال، إضافة إلى عدد 50 من السلال الغذائية لأسر مرضى الزهايمر، إضافة إلى الدور الكبير لشركائها الداعمين، حيث لدى الجمعية ما يقارب عدد 48 شريكًا إستراتيجيًّا في مختلف القطاعات الدور الكبير، والذي يساهم في سد حاجة مرضى الزهايمر وأسرهم والعناية بهم والإيفاء بمتطلباتهم الحياتية والطبية وتوفير أفضل سبل الرعاية لهم، لاسيما البرامج الإنسانية التي تُعنى بإعادة تأهيل ذوي المرضى، وتأمين حياة كريمة لكبار السن، وخدمة هذه الشريحة الغالية.

وأثنى وفد الجمعية بدور القطاع الخاص في تسخير الجهود المشتركة ودعم البرامج المجتمعية التنموية، والتي تركز على دور هام وحيوي في مواكبة القطاع الثالث للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة والمبذولة في العمل الخيري الحديث.

وفي ختام الزيارة أعرب المسؤولون في الجمعية عن أهمية تطوير البرامج والأعمال التي تواكب خطط ورؤية 2030 نحو مجتمع واعٍ وصحي ومساهم في الوقاية ومواكبة آخر المستجدات في المرض حماية لهذا الوطن الغالي.