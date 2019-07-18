2019-07-17

وفاة طالبة تناولت قرصًا سامًّا بالخطأ

متابعات الخليج 365 - متابعة

لقيت طالبة مصرية بإحدى قرى مركز ملوى جنوب محافظة المنيا مصرعها، اليوم الأربعاء، إثر تناولها قرص غلة سام عن طريق الخطأ.

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وتلقى مدير أمن محافظة المنيا إخطارًا بمصرع فتاه بمركز ملوي، وعلى الفور انتقل رئيس مباحث مركز ملوي إلى موقع الحادث للتحري.

وتبين من التحريات الأولية مصرع الطالبة 15 سنة، إثر تناولها قرص غلة سام عن طريق الخطأ، ولا توجد شبهة جنائية.

وبسؤال أسرتها أكدوا ما جاء بتحريات المباحث، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.