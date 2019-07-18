، مطوفو حجاج الدول العربية تستقبل 750 حاجًا عراقيًا بماء زمزم والهدايا ،

محمد بن مسعود - الدمام - يشكلون أول طلائع ضيوف الرحمن .. وبمشاركة أبناء وبنات جمعية البر

بماء زمزم والورود والهدايا والابتسامة وبمشاركة من أبناء وبنات جمعية البر الخيرية بمكة المكرمة استقبلت المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية أول طلائع الحجاج العرب القادمين من العراق البالغ عددهم 750 حاجًا الذين يتشرف مكتبي الخدمة الميدانية (46) و(52) بخدمتهم.

وشهد حفل الاستقبال في مقر إقامتهم بمكة المكرمة حضور عضو مجلس الإدارة المشرف على قطاع حجاج شمال الجزيرة العربية المطوف فؤاد بشارة وعضوة مجلس الإدارة المطوفة الدكتورة حنان عنقاوي والمعاون التنفيذي المسؤول عن حجاج العراق المطوف أيمن بانة بجانب رئيس مكتبي(46) و(52) المطوفين صلاح برنجي وتركي حسنين وأعضاء مكتبيها.

وعبّر عددٌ من الحجاج عن رضاهم بما لاقوا من حسن استقبال وكرم ضيافة من قِبل المسؤولين في المؤسسة وقطاع شمال الجزيرة العربية، مشيدين بالجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين في سبيل توفير أفضل وأرقى الخدمات لحجاج بيت الله الحرام.

وأثنوا على حسن الضيافة والاستقبال مما يعكس مدى اهتمام قيادة هذه البلاد المباركة بضيوفها الذين يفدون إليها من كل أقطار الأرض المعمورة.

ورحب رئيس مجلس إدارة المؤسسة المطوف المهندس عباس قطان بدوره بالحجاج القادمين، مشيرًا إلى أن المؤسسة سخرت كل إمكاناتها البشرية والتقنية من أجل توفير أقصى درجات الراحة والتيسير خلال فترة وجود ضيوف الرحمن بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة من أجل أداء نسكهم بكل يسر وسهولة.

في الشأن ذاته، ثمّن نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة المطوف الأستاذ الدكتور محمد بياري الدعم الذي توليه الحكومة الرشيدة – أيدها الله- من أجل العناية والاهتمام بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، منوهًا بدعم ومؤازرة وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بنتن للارتقاء والاهتمام بالخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام.

وأشار الدكتور بياري إلى سعي المؤسسة لعقد شراكات مختلفة بمختلف الأطياف والكيانات على مستوى مكة والمملكة كجزء من مشروع تحول مؤسسة مطوفي حجاج الدول العربية إلى شركة مساهمة مغلقة الذي سيكون له أكبر الأثر في الارتقاء بالخدمة المقدمة لضيوف الرحمن.

ولفت إلى أن مشاركة أبناء جمعية البر بمكة عبر برنامج قوافل البر لهو إحدى ثمار تلك الشراكات التي بدأتها المؤسسة وستستمر تباعًا إن شاء الله؛ بما ينعكس على الارتقاء بمفهوم تقديم الخدمات لضيوف الرحمن.

ويوضح عضو مجلس الإدارة المشرف على قطاع شمال الجزيرة العربية المطوف فؤاد بشارة أن القطاع أكمل جميع تجهيزاته لاستقبال ما يقارب 52 ألف حاج عراقي من أصل قرابة 380 ألف حاج عربي ستقدم لهم الخدمة عبر 16 مكتبًا، لافتًا إلى أنه تم تجهيز وتهيئة المكاتب بأحدث الإمكانات والكوادر البشرية استعدادًا لاستقبالهم وخدمتهم.

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