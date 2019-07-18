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محمد بن مسعود - الدمام - أعلن نادي الشباب عن إجراء لاعب الفريق الكروي الأول محمد عطية عملية جراحية اليوم (منظار تشخيصي للركبة)، وذلك بعد تعرضه لإصابة سابقة خلال التدريبات.
من جانب آخر، تمنت إدارة النادي ونيابة عن كل المنسوبين السلامة للاعب وأن يعود للملاعب سريعًا.
ومن جهة أخرى حقق الفريق الأول بنادي الشباب فوزًا على ضيفه المجزل بخماسية نظيفة في المباراة التي جرت بينهما مساء الأربعاء ضمن استعدادات الشباب للموسم الجديد.
سجل أهداف المباراة كلٌ من اسبريا، جوانكا، سيبا وحسن الراهب "هدفين".
وخاض مدرب الشباب خورخي ألميرون المباراة بتشكيلين مختلفين للوقوف على جاهزية اللاعبين استعدادًا للموسم القادم.
يُشار إلى أن إدارة النادي ستعقد اليوم الخميس عند الساعة (6:00 م) مؤتمرًا صحافيًا وذلك لتقديم المدير الفني خورخي ألميرون، بحضور الرئيس التنفيذي خليف الهويشان، وذلك بقاعة المؤتمرات الصحافية.
18 يوليو 2019 - 15 ذو القعدة 1440 01:02 AM
أعلن نادي الشباب عن إجراء لاعب الفريق الكروي الأول محمد عطية عملية جراحية اليوم (منظار تشخيصي للركبة)، وذلك بعد تعرضه لإصابة سابقة خلال التدريبات.
من جانب آخر، تمنت إدارة النادي ونيابة عن كل المنسوبين السلامة للاعب وأن يعود للملاعب سريعًا.
ومن جهة أخرى حقق الفريق الأول بنادي الشباب فوزًا على ضيفه المجزل بخماسية نظيفة في المباراة التي جرت بينهما مساء الأربعاء ضمن استعدادات الشباب للموسم الجديد.
سجل أهداف المباراة كلٌ من اسبريا، جوانكا، سيبا وحسن الراهب "هدفين".
وخاض مدرب الشباب خورخي ألميرون المباراة بتشكيلين مختلفين للوقوف على جاهزية اللاعبين استعدادًا للموسم القادم.
يُشار إلى أن إدارة النادي ستعقد اليوم الخميس عند الساعة (6:00 م) مؤتمرًا صحافيًا وذلك لتقديم المدير الفني خورخي ألميرون، بحضور الرئيس التنفيذي خليف الهويشان، وذلك بقاعة المؤتمرات الصحافية.
، الشباب يتغلب على المجزل بخماسية .. وعطية يجري عملية جراحية ناجحة ،
المصدر : الخليج 365
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