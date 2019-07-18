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أنهى مواطن معاناة شقيقته مع الغسيل الكلوي؛ بعدما تبرع لها بإحدى كليتيه بمستشفى القوات المسلحة في العاصمة الرياض، أمس، لينهي معاناة شقيقته من جراء غسيل الكلى التي استمرت سنة كاملة.
وتفصيلاً، تبرع عثمان علي القريوي الشهراني بإحدى كليتيه لشقيقته، منهياً بذلك معاناتها مع مرض الفشل الكلوي الذي دام سنة كاملة، حيث أجريت عملية التبرع بنجاح في مستشفى القوات المسلحة بالرياض.
وشكر "عثمان" الله عزّ وجلّ على نجاح الجراحة، وأعرب عن سعادته بإنهاء معاناة شقيقته، وأكد تمتعه بالصحة الجيدة بعد إجرائه الجراحة.
18 يوليو 2019 - 15 ذو القعدة 1440 12:29 AM
أجريت عملية التبرع بنجاح في مستشفى القوات المسلحة بالرياض
أنهى مواطن معاناة شقيقته مع الغسيل الكلوي؛ بعدما تبرع لها بإحدى كليتيه بمستشفى القوات المسلحة في العاصمة الرياض، أمس، لينهي معاناة شقيقته من جراء غسيل الكلى التي استمرت سنة كاملة.
وتفصيلاً، تبرع عثمان علي القريوي الشهراني بإحدى كليتيه لشقيقته، منهياً بذلك معاناتها مع مرض الفشل الكلوي الذي دام سنة كاملة، حيث أجريت عملية التبرع بنجاح في مستشفى القوات المسلحة بالرياض.
وشكر "عثمان" الله عزّ وجلّ على نجاح الجراحة، وأعرب عن سعادته بإنهاء معاناة شقيقته، وأكد تمتعه بالصحة الجيدة بعد إجرائه الجراحة.
، "عثمان" يتبرع بكليته لشقيقته وينهي معاناتها مع الغسيل الكلوي ،
المصدر : الخليج 365
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