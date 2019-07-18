، نفايات "حسينية مكة" تؤرق المتنزهين.. وتساؤلات عن أسباب غياب عمال النظافة ،

- 1/12
- 2/12
- 3/12
- 4/12
- 5/12
- 6/12
- 7/12
- 8/12
- 9/12
- 10/12
- 11/12
- 12/12
شكا عدد من متنزهي حديقة الحسينية بمكة المكرمة من سوء نظافة الحديقة خلال الأيام الماضية، مشيرين إلى أن الحديقة اكتظت بالنفايات بشكل كبير وسط غياب عمال النظافة ثلاثة أيام، على حد قولهم.
ورصدت عدسة "الخليج 365" من خلال وقوفها بشكل ميداني مساء أمس على حديقة الحسينية بمكة المكرمة، بعد تلقيها استغاثة من المتنزهين، انعدام النظافة في أرجاء عدة من الحديقة، وسط غياب تام لعمال النظافة، بالرغم من أن المكان يشهد إقبالاً كبيرًا من الأُسر والعوائل، خاصة في فترات المساء.
وتساءل المتنزهون عن الأسباب التي حالت دون قيام عمال النظافة التابعين لأمانة العاصمة المقدسة بمهامهم داخل الحديقة طيلة الأيام الثلاثة الماضية، لافتين إلى أن عمال النظافة اقتصرت أعمالهم فقط على نظافة الشوارع المجاورة للحديقة دون معرفة المغزى من وراء ذلك.
وطالب المتنزهون المسؤولين في أمانة العاصمة المقدسة بضرورة إلزام عمال النظافة بالقيام بمهام أعمالهم في الحديقة ذاتها التي تعج بالنفايات، وتعتبر من كبرى الحدائق بمكة، وتشهد إقبالاً كبيرًا من الزوار على مدار الساعة.
18 يوليو 2019 - 15 ذو القعدة 1440 12:28 AM
طالبوا أمانة العاصمة المقدسة بحل المشكلة.. و"الخليج 365" ترصدنفايات "حسينية مكة" تؤرق المتنزهين.. وتساؤلات عن أسباب غياب عمال النظافة
شكا عدد من متنزهي حديقة الحسينية بمكة المكرمة من سوء نظافة الحديقة خلال الأيام الماضية، مشيرين إلى أن الحديقة اكتظت بالنفايات بشكل كبير وسط غياب عمال النظافة ثلاثة أيام، على حد قولهم.
ورصدت عدسة "الخليج 365" من خلال وقوفها بشكل ميداني مساء أمس على حديقة الحسينية بمكة المكرمة، بعد تلقيها استغاثة من المتنزهين، انعدام النظافة في أرجاء عدة من الحديقة، وسط غياب تام لعمال النظافة، بالرغم من أن المكان يشهد إقبالاً كبيرًا من الأُسر والعوائل، خاصة في فترات المساء.
وتساءل المتنزهون عن الأسباب التي حالت دون قيام عمال النظافة التابعين لأمانة العاصمة المقدسة بمهامهم داخل الحديقة طيلة الأيام الثلاثة الماضية، لافتين إلى أن عمال النظافة اقتصرت أعمالهم فقط على نظافة الشوارع المجاورة للحديقة دون معرفة المغزى من وراء ذلك.
وطالب المتنزهون المسؤولين في أمانة العاصمة المقدسة بضرورة إلزام عمال النظافة بالقيام بمهام أعمالهم في الحديقة ذاتها التي تعج بالنفايات، وتعتبر من كبرى الحدائق بمكة، وتشهد إقبالاً كبيرًا من الزوار على مدار الساعة.
، نفايات "حسينية مكة" تؤرق المتنزهين.. وتساؤلات عن أسباب غياب عمال النظافة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر نفايات "حسينية مكة" تؤرق المتنزهين.. وتساؤلات عن أسباب غياب عمال النظافة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.