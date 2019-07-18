، نفايات "حسينية مكة" تؤرق المتنزهين.. وتساؤلات عن أسباب غياب عمال النظافة ،

محمد بن مسعود - الدمام - طالبوا أمانة العاصمة المقدسة بحل المشكلة.. و"الخليج 365" ترصد

شكا عدد من متنزهي حديقة الحسينية بمكة المكرمة من سوء نظافة الحديقة خلال الأيام الماضية، مشيرين إلى أن الحديقة اكتظت بالنفايات بشكل كبير وسط غياب عمال النظافة ثلاثة أيام، على حد قولهم.

ورصدت عدسة "الخليج 365" من خلال وقوفها بشكل ميداني مساء أمس على حديقة الحسينية بمكة المكرمة، بعد تلقيها استغاثة من المتنزهين، انعدام النظافة في أرجاء عدة من الحديقة، وسط غياب تام لعمال النظافة، بالرغم من أن المكان يشهد إقبالاً كبيرًا من الأُسر والعوائل، خاصة في فترات المساء.

وتساءل المتنزهون عن الأسباب التي حالت دون قيام عمال النظافة التابعين لأمانة العاصمة المقدسة بمهامهم داخل الحديقة طيلة الأيام الثلاثة الماضية، لافتين إلى أن عمال النظافة اقتصرت أعمالهم فقط على نظافة الشوارع المجاورة للحديقة دون معرفة المغزى من وراء ذلك.

وطالب المتنزهون المسؤولين في أمانة العاصمة المقدسة بضرورة إلزام عمال النظافة بالقيام بمهام أعمالهم في الحديقة ذاتها التي تعج بالنفايات، وتعتبر من كبرى الحدائق بمكة، وتشهد إقبالاً كبيرًا من الزوار على مدار الساعة.

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