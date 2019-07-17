السعودية اليوم / سمو نائب أمير منطقة جازان يعزي مدير مكتب سمو أمير المنطقة في وفاة والدته



جيزان 14 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 17 يوليه 2019 م واس

قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان ، خالص التعازي والمواساة لمدير عام مكتب سمو أمير منطقة جازان تريحيب بن عماش بن حفيظ وأشقائه في وفاة والدتهم -رحمها الله -.

وأعرب سمو نائب أمير منطقة جازان، عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة وذوي الفقيدة ، سائلاً الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم ذويها وأفراد أسرتها الصبر و السلوان .

من جانبه عبر مدير عام مكتب سمو أمير المنطقة عن خالص شكره وتقديره لسمو نائب أمير المنطقة ، على مواساته لهم ومشاركته في مصابهم ، سائلاً الله تعالى أن يديم على سموه الصحة و العافية وأن لا يريه مكروها .

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