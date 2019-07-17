السعودية اليوم / متحف مهرجان حجر الثاني للتمور السياحي والترفيهي يستهوي الزائرين والمهتمين



مكة المكرمة 14 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 17 يوليو 2019 م واس

حقق متحف مهرجان حجر للتمورالسياحي الترفيهي الثاني المقام حاليًا في مركز حجر بمحافظة رابغ بمنطقة مكة المكرمة نجاحًا لافتًا باستقطابه عددًا كبيرًا من الزوار فاق الـ ٤٠٠ زائر في اليوم الواحد، الذين عبروا عن إعجابهم بمعروضاته ومقتنياته التي تجاوز عددها الـ ٧٠٠ قطعة أثرية، يصل عمر البعض منها إلى ألف سنة فيما بلغت أعمار الأخرى مئات السنين.

وأوضح المشرف على المتحف بركه بن بريكان الزبالي أن المتحف أبرز الماضي ودعا كبار السن لاستعراض ذكرياتهم واسترجاع تفاصيل حياتهم بالسنين الماضية، فيما تعرَف الزوار على عمق تاريخ حجر وعراقة ماضيه، وأظهر صورًا للجوانب الحياتية والاجتماعية لسكانها خلال عدة قرون مضت، لافتًا النظر إلى أن القائمين على المهرجان يسعون إلى إنشاء متحف دائم لمركز حجر والهجر التابعة له، يتم من خلاله إبراز الجانب التاريخي والاجتماعي والاقتصادي الذي يستدل عليه من خلال العملات القديمة، ومن خلال المصنوعات والمشغولات اليدوية القديمة التي يتم صناعتها بحجر.

وأفاد أن من القطع الأثرية الموجودة في المتحف التي استوقفت الزائرين والمهتمين بالآثار قطعة حجر مسطحة منقوش عليها آية الكرسي وعمرها أكثر من ٥٠٠ سنة، وكذلك فانوس عمره أكثر من ١٠٠ سنة إلى جانب مكيال عمره أكثر من ٤٠٠ سنة ، علاوة على عدد من البنادق الموغلة في القدم، والملابس النسائية المطرزة القديمة، والقدور والمطاحن، ونماذج من البيوت قديما وأماكن تجميع التمور ( الجرين )، مؤكدًا حرص إدارة المهرجان وسعيها لإثراء متحف حجر وزيادة مقتنياته لما لذلك من مدلولات تاريخية واجتماعية في نفوس وأذهان الزائرين على اختلاف فئاتهم العمرية.

// انتهى //

23:26ت م

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