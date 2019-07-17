السعودية اليوم / منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة تطلق مبادرة " عَقدُ الأمم المتحدة للأسر الزراعية"



الأمم المتحدة 14 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 17 يوليو 2019 م واس

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو" اليوم عن إطلاق مبادرة بعنوان " عقد الأمم المتحدة للزراعة الأسرية ".

وشدد المدير العام لمنظمة "الفاو" جوزيه غرازيانو دا سيلفا في كلمة بهذه المناسبة على هامش منتدى سياسي رفيع المستوى حول التنمية المستدامة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك اليوم، على أن المزارعين الأسريين يحتاجون إلى سياسات عامة وأطر قانونية مناسبة تسمح لهم بالتكيف والازدهار في بيئة اليوم المتغيرة، وتسمح لهم بتعظيم مساهمتهم في تحقيق أهـداف التنمية المستدامة.

وقال دا سيلفا " إن المنظمة قد أنشأت بالفعل صندوقًا ائتمانيًا تشترك فيه جهات متنوعة من المانحين، وخصصت بالفعل بعض الأموال الأساسية لتعزيز الحوار والتبادل بين المزارعين بشأن السياسات العامة التي يحتاجها المزارعون الأسريون"، مؤكداً على أن المنظمة تعمل على حث البلدان على إحراز تقدم في وضع خطط العمل الوطنية الخاصة بها، حيث أنه بهذه الطريقة ستفهم منظمة الأغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية مطالب وعمليات كل بلد بشكل أفضل.

شارك في حفل إطلاق المبادرة، دولتا كوستاريكا وفرنسا بالإضافة إلى ممثلين عن حركة "لا فيا كامبيسينا الدولية للمزارعين"، والمنتدى الريفي العالمي، ومنظمة المزارعين العالمية، وعدد من تجمعات المزارعين، إذ تمثل المزارع العائلية بأسرها المزارعة أكثر من 90% من جميع المزارع الموجودة في العالم، كما أنها تنتج 80% من الأغذية المتاحة لسكان الكوكب، حيث أن الزراعة الأسرية ترتبط بصورة وثيقة بالأمن الغذائي لكل دولة، وعلى مستوى العالم أيضا.

وتسعى المنظمة من خلال إطلاق المبادرة إلى إبراز الدور الهام الذي يؤديه المزارعون الأسريون في القضاء على الجوع وتشكيل مستقبل توفير وإنتاج الأغذية في العالم.

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23:24ت م

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