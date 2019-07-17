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2019-07-17 أمريكي وزوجته يدخلان الإسلام على يد سعودي متابعات الخليج 365 - الرياض وثّق مقطع فيديو متداول، اعتناق رجل أمريكي وزوجته الدين الإسلامي على يد مواطن سعودي. Advertisements وظهر خلال المقطع، قيام متابعات الخليج 365 بتلقين الأمريكي وزوجته الشهادتين في مشهد مؤثر. وأثنى متداولو المقطع على حسن أخلاق الشاب ومعاملته التي ساهمت في دخول الرجل الأمريكي وزوجته الإسلام.









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