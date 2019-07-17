أمريكا تطلب من الطيارين الأتراك مغادرة أراضيها

2019-07-17

متابعات الخليج 365 - متابعة

طالبت السلطات الأمريكية من الطيارين الأتراك مغادرة أراضيها بحلول 31 يوليو المقبل.

وكان البنتاجون الأمريكي قد قرر، اليوم الأربعاء، وقف بيع طائرات F – 35 لتركيا بعد شرائها منظومة الصواريخ الروسية S – 400.

كما أكدت العاصمة الأمريكية أنها لن تبيع تركيا مقاتلات إف – 35.

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كذلك أشارت إلى أنها ستواصل التعاون مع أنقرة، إلا أنها أشارت أن شراء تركيا لمنظومة الصواريخ الروسية سيكون له تأثير على الناتو.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أكدت الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ووزير الخارجية، مايك بومبيو، يبحثان خيارات الرد على شراء تركيا منظومة الصواريخ الروسية.

فيما وجّه الرئيس الأمريكي أصابع اللوم إلى إدارة الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، معتبرًا أن رفضها بيع تركيا صواريخ باتريوت تسبب في لجوئها لروسيا.

وقال ترامب: “نحن نتحدث مع تركيا، لدينا علاقات جيدة لكن بصراحة الوضع معقد فإدارة أوباما لم تسمح ببيع صواريخ لتركيا.. كانوا بحاجة إلى الصواريخ للدفاع عن بلادهم، ولم يتم بيعها لهم تحت أي ظروف لفترة طويلة، وعندما علموا أنها تريد شراء صواريخ من روسيا هرع الجميع ليقولوا لتركيا حسنًا سنبيعكم الصواريخ”.

من جهة أخرى، وصف مارك إسبر، مرشح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمنصب وزير الدفاع، قرار تركيا شراء منظومة الدفاع الجوي الروسية “إس. 400” بأنه “مخيب للآمال”، في تصريحات تكسر أيامًا من الصمت من جانب الإدارة بشأن الإجراء الذي اتخذته تركيا شريكة الولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي.