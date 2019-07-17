بدء التقديم على برامج الدبلوم بجامعة الملك سعود

2019-07-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت جامعة الملك سعود، ممثلة بمركز التدريب وخدمة المجتمع بشرق الرياض، عن بدء التقديم في برامج الدبلومات التأهيليّة للعام الدراسي 1440/ 1441هـ، للرجال والنساء، للفترة الصباحية والمسائية.

وتضمنت البرامج الدبلومات التأهيليّة (القسم النسائي- الفترة الصباحية والمسائية)، دبلوم إدارة الموارد البشرية، دبلوم إدارة الأعمال، التسويق، الإدارة المكتبية، دبلوم علوم الحاسب الآلي التطبيقي.

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وبرامج الدبلومات التأهيليّة (للطلاب والموظفين والعسكريين بالقطاعات الحكومية والعسكرية- الفترة المسائية) دبلوم إدارة الموارد البشرية، دبلوم إدارة الأعمال، التسويق، الإدارة المكتبية، دبلوم علوم الحاسب الآلي التطبيقي، دبلوم الأمن والسلامة.

لمعرفة الشروط والتفاصيل:

– برامج الدبلومات التأهيليّة (القسم النسائي- الفترة الصباحية والمسائية): من ( هنــا ).

– برامج الدبلومات التأهيليّة (للطلاب والموظفين والعسكريين بالقطاعات الحكومية والعسكرية- الفترة المسائية): من (هنـا).