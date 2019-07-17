واشنطن: لن نبيع مقاتلات إف 35 لتركيا

2019-07-17

متابعات الخليج 365 - متابعة

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أكّد البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أنّه لن يبيع لتركيا مقاتلات إف 35، كما لن يسمح لها بالمشاركة في برنامج تطوير هذه الطائرات؛ وذلك بسبب شرائها منظومة الدفاع الصاروخي الروسية إس-400 التي “ستستخدم لاختراق” الأسرار التكنولوجية لهذه المقاتلة الشبح.

وقالت المتحدّثة باسم البيت الأبيض، ستيفاني غريشام، في بيان: “للأسف، إن قرار تركيا شراء منظومة الدفاع الجوي الروسية إس-400 يجعل استمرار مشاركتها في برنامج طائرة إف-35 مستحيلًا”.