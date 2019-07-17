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واشنطن: لن نبيع مقاتلات إف 35 لتركيا
متابعات الخليج 365 - متابعة
أكّد البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أنّه لن يبيع لتركيا مقاتلات إف 35، كما لن يسمح لها بالمشاركة في برنامج تطوير هذه الطائرات؛ وذلك بسبب شرائها منظومة الدفاع الصاروخي الروسية إس-400 التي “ستستخدم لاختراق” الأسرار التكنولوجية لهذه المقاتلة الشبح.
وقالت المتحدّثة باسم البيت الأبيض، ستيفاني غريشام، في بيان: “للأسف، إن قرار تركيا شراء منظومة الدفاع الجوي الروسية إس-400 يجعل استمرار مشاركتها في برنامج طائرة إف-35 مستحيلًا”.
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