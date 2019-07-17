- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم الإطاحة بعصابة تزوير تواريخ المحاليل الطبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الإطاحة بعصابة تزوير تواريخ المحاليل الطبية
متابعات الخليج 365 - جدة
تمكنت وزارة الصحة، بالتعاون مع الجهات الأمنية والجهات ذات العلاقة، من ضبط ثلاثة وافدين يقومون بتزوير تواريخ انتهاء صلاحية محاليل طبية؛ بغرض إعادة بيعها على المنشآت الصحية بمنزل سكني في جدة وإحالتهم إلى النيابة العامة.
وناشدت وزارة الصحة، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”، الجميع بالإبلاغ عن مثل هذه الممارسات المخالفة بالاتصال على 937.
كانت هذه تفاصيل خبر الإطاحة بعصابة تزوير تواريخ المحاليل الطبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.