الإطاحة بعصابة تزوير تواريخ المحاليل الطبية

2019-07-17

متابعات الخليج 365 - جدة

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تمكنت وزارة الصحة، بالتعاون مع الجهات الأمنية والجهات ذات العلاقة، من ضبط ثلاثة وافدين يقومون بتزوير تواريخ انتهاء صلاحية محاليل طبية؛ بغرض إعادة بيعها على المنشآت الصحية بمنزل سكني في جدة وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وناشدت وزارة الصحة، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”، الجميع بالإبلاغ عن مثل هذه الممارسات المخالفة بالاتصال على 937.