موعد أجازة عيد الأضحى 1440 هـ بالمملكة العربية السعودية

بدأ الملايين من المواطنين في المملكة العربية السعودية، عمليات عن موعد أجازة عيد الأضحى 1440 بالمملكة العربية السعودية، من أجل قضاء أجازة سعيد للأسرة سواء داخل المملكة العربية السعودية أو في أحدى الدول العربية المجاورة لها.
ومن خلال هذا التقرير علي موقعكم نجوم مصرية،سنتعرف على موعد إجازة عيد الأضحى 1440 بالمملكة العربية السعودية، وموعد عيد الأضحى المبارك أعاده الله علي الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات:
موعد أجازة عيد الأضحى المبارك 1440 :
حددت وزارة الخدمة المدنية بالمملكة العربية السعودية،مدة أجازة عيد الأضحى المبارك لعام 1440 بالسعودية،والتي ستكون مدتها حوالي 11 يوم متتالية، وعلى أن تبدأ أجازة عيد الأضحى المبارك بالمملكة العربية السعودية يوم 5 من ذوي الحجة الذي يوافق 7 أغسطس المقبل، وتنتهي الأجازة في يوم 15 من ذوي الحجة الذي يوافق 17 من شهر أغسطس 2019.
موعد عيد الأضحى بالمملكة العربية السعودية 1440:
أعلنت المملكة العربية السعودية والمتمثلة في البحوث الفلكية، عن أن ميعاد عيد الأضحى المبارك في المملكة العربية السعودية 1440 يوم الخميس الموافق 1 من شهر أعسطس هو المتمم لذو القعدة 1440، لى أن يكون غرة شهر ذور الحجة يوم الجمعة الموافق 2 أغسطس المقبل.
موعد وفقة عرفات 1440 هجرية:
على أن يكون وقفة عرفات لعيد الأضحى المبارك يوم السبت 10 أغسطس، ويكون أولى أيام العيد هو 11 أغسطس 2019، أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامة بالخير واليمن والبركات وكل عام وأنتم بخير عيد سعيد عليكم جميعاً.