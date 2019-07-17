شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية عالمية للتدريب على صيانة الطيران في مطار الدمام والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد البلاهدي (الدمام)

وقَّع المركز السعودي الوطني للطيران، في مطار الملك فهد الدولي بالدمام، مذكرة تفاهم مع أكاديمية لوفتهانزا تكنيك الألمانية، تتضمن إنشاء أكاديمية عالمية للتدريب على صيانة الطيران.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمركز السعودي الوطني للطيران لورانس ويد، أنه من المقرر تخريج 2000 فني طيران بمختلف التخصصات سنوياً من الفنيين المحترفين العاملين على الطائرات الكبيرة المدنية والعسكرية، حيث سيتم تأهيلهم مباشرة من قِبل شركة لوفتهانزا الألمانية بالتعاون مع المركز السعودي الوطني للطيران في مطار الملك فهد الدولي بالدمام.

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وأضاف: «العالم ينظر إلى اقتصاد المملكة نظرة تختلف عن دول الشرق الأوسط، ويعي أنها ضمن الدول الـ20 الأكبر اقتصاداً في العالم، ولديها 27 مطاراً و5 شركات طيران تنمو بتسارع مميز، ويقرأون رؤية 2030 وتوجهها لفتح السوق السعودي للقطاع الخاص المميز، وتمكين شباب الوطن من المهن التي لم يتم تأهيلهم عليها في الماضي».

وأشار إلى أن الأكاديمية ستُقدِّم أفضل التدريبات وتُخرِّج فنيين جاهزين لسوق العمل مؤهلين ومرخصين من ألمانيا برخص أوروبية، وسيتم تأهيلهم لاحقاً برخص سعودية موازية للرخص المعمول بها في هيئة الطيران.

ويأتي توقيع الاتفاقية بعد تدشين المرحلة الأولى من المركز السعودي الوطني للطيران على يد أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز بتاريخ 12 سبتمبر 2018، حيث تم افتتاح وتدشين أكاديمية أكسفورد العالمية للطيران في الدمام.