شكرا لقرائتكم خبر عن أمير حائل: «تعليم الإنجليزية» جسر للتواصل بين التعليم العام والجامعي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - بشير الزويمل (حائل)

أكد أمير منطقة الأمير عبدالعزيز بن سعد عبدالعزيز، أن مبادرة تعليم اللغة الإنجليزية لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية التي تُقام هذا العام بنسختها الثانية، بالشراكة بين غرفة حائل والإدارة العامة للتعليم بالمنطقة وجامعة حائل، تُشكِّل جسراً للتواصل بين التعليم العام والجامعي.

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وأوضح أمير حائل خلال تفقده قاعات الدراسة برفقه نائبه الأمير فيصل بن فهد بن مقرن، أن هذه الدورات تطور مستويات الطلاب في اللغة، لافتاً إلى أن النسخة الأولى العام الماضي أظهرت نتائج إيجابية.

واستمع أمير حائل إلى شرح مفصل عن المبادرة من مدير تعليم حائل الدكتور يوسف الثويني، ورئيس غرفة حائل عبدالله العديم، وتجول في قاعات الطلاب وحثهم على مضاعفة الجهود لجني ثمار المبادرة.

وكانت المبادرة قد انطلقت أواخر يونيو الماضي في مقر غرفة حائل للطلاب، ومقر عمادة خدمة المجتمع للطالبات، واستفاد منها 970 طالباً وطالبة في مرحلتيها.