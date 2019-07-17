شكرا لقرائتكم خبر عن نُقلي يرأس اجتماعاً لمواجهة المخططات الإسرائيلية في أفريقيا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - طارق طلبه (القاهرة)

رأس سفير خادم الحرمين الشريفين لدى القاهرة مندوب المملكة الدائم لدى الجامعة العربية أسامة بن أحمد نقلي، اليوم (الأربعاء)، اجتماعاً لمديري إدارات أفريقيا بوزارات الخارجية العربية، بمشاركة ممثلي إدارات أفريقيا بوزارات الخارجية العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وذلك لتنسيق العمل لمواجهة المُخططات الإسرائيلية في القارة الأفريقية التي تستهدف قضية فلسطين والقضايا العربية.

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وشدد الاجتماع على عُمق علاقات الأُخوّة التاريخية والروابط الثقافية والمصالح الاقتصادية التي تربط بين الدول العربية والأفريقية، وكذلك مواصلة الالتزام بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي في دعم النضال العادل للشعب الفلسطيني، ودعم حقوقه وصموده لإنهاء الاحتلال وتمكين دولة فلسطين من مُمارسة السيادة والاستقلال.

وأكد الأمين العام المُساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المُحتلة بالجامعة العربية السفير سعيد أبو علي، حرص الدول العربية على تعزيز العلاقات الأخوية العربية الأفريقية التاريخية، وتجنيبها كل ما يضر بها جراء المُخططات الإسرائيلية، مبيناً أن الاجتماع جاء في إطار الجهود العربية لمواجهة المُخططات الإسرائيلية في القارة الأفريقية، وتنفيذاً لقرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته (151) التي عقدت في مارس الماضي.

وأشار إلى أن المجتمعين أكدوا أهمية استمرار العمل العربي المُنسّق في هذا المجال، وإقرار خطوات تنفيذية لتعزيز التعاون مع دول القارة الأفريقية في مُختلف المجالات لإفشال محاولات الاستهداف الإسرائيلية.