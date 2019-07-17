شكرا لقرائتكم خبر عن الفئران تُغلق مطعمين في سيهات والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - محمد العبدالله (الدمام)
أغلقت بلدية سيهات مطعمين مخالفين اليوم (الأربعاء)، وذلك لانتشار فضلات الفئران في أرجائهما، إضافة إلى العديد من التجاوزات للاشتراطات الصحية، وذلك خلال جولة تفتيشية نفّذتها البلدية على المطاعم والمطابخ ومنافذ بيع المواد الغذائية الواقعة بنطاق عملها.
وذكر رئيس البلدية المهندس فواز المطيري، أنّ المُخالفات المضبوطة شملت سوء نظافة المطعم، إضافةً إلى وجود فضلات فئران في أرجائه، وقدور وأوانٍ غير صالحة للاستعمال الآدمي.
وأوضح المطيري أن البلدية تقوم بالجولات والزيارات التفتيشية للتأكد من تطبيق الاشتراطات وسريان شهادات العاملين الصحية، ومدى التزامهم بالحد من المخالفات التي قد تضر بصحة المستهلك.
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