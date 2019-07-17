شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يوجه باستضافة المعمر الإندونيسي يوحي وعائلته لأداء الحج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية في إندونيسيا، أن خادم الحرمين الشريفين وجه باستضافة المعمر الإندونيسي يوحي وعائلته لأداء فريضة الحج لهذا العام. Advertisements ونشرت السفارة، عبر حسابها في «تويتر» اليوم (الأربعاء) فيديو يظهر استقبال سفير خادم الحرمين الشريفين في جاكرتا للمعمر الإندونيسي يوحي. واستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إندونيسيا عاصم الثقفي، المعمر الإندونيسي يوحي (94 عاما) وعائلته في مقر السفارة بجاكرتا، وأبلغه بتوجيه خادم الحرمين الشريفين وولي العهد باستضافته وعائلته لأداء فريضة الحج. وأوصى السفير الثقفي بإنهاء الإجراءات اللازمة للمعمر الإندونيسي وعائلته لدخولهم أراضي المملكة العربية السعودية.



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