الاتفاق يسد باب الكويكبي ويقترب من السليتي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري - الدمام

سدت إدارة نادي الاتفاق الباب في وجه كل المحاولات الراغبة في شراء عقد لاعب الفريق محمد الكويكبي، مبدية تمسكها باللاعب خلال الفترة الحالية على الرغم من العروض العديدة والمتكررة التي تلقتها من الأندية الكبيرة الراغبة في شراء عقد اللاعب، بعد بيعها عقد اللاعب عبدالرحمن العبود للاتحاد مقابل 12 مليون ريال.

من جهة أخرى اقترب الاتفاق من التعاقد مع اللاعب التونسي نعيم السليتي الذي أبدى موافقته المبدئية للانضمام للفريق بعد أن أقنعه ابن جلدته فخرالدين بن يوسف بالموافقة على ارتداء الشعار الاتفاقي. وينتظر اللاعب رد ناديه ديجون الفرنسي لإتمام الصفقة كلاعب أجنبي سابع بالفريق، إلى جانب السلوفيني فيلب كيش، والتونسي حدادي، والجزائري رايس امبولحي، والتونسي فخرالدين بن يوسف، والبرازيلي روجيريو، ولاعب أفريقيا الوسطى سيدريك يامبيري.

من جانب آخر يواصل الفريق الاتفاقي استعداداته في معسكره الحالي بمدينة ماريبور السلوفينية، والذي يمتد حتى الخامس من أغسطس المقبل، ويأتي ضمن المرحلة الثانية من فترة الاستعداد للموسم المقبل، حيث سيخوض الأحد المقبل أولى ودياته أمام فريق برادا الجزائري، فيما لم يحصل الجهاز الإداري للفريق على الموافقات الأخرى للمواجهات الودية المقبلة حتى الآن.