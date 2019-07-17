فلسطين واليمن.. أولى خطوات الأخضر نحو المونديال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري - الدمام

وضعت القرعة منتخبات السعودية وفلسطين واليمن في مجموعة واحدة بالتصفيات المشتركة لكأس العالم 2022 لكرة القدم وكأس آسيا 2023 في الصين أمس.

وسحب تيم كاهيل قائد أستراليا السابق القرعة في مقر الاتحاد الآسيوي في كوالالمبور بمشاركة 40 منتخبا، بحثا عن خمس بطاقات للتأهل لكأس العالم إضافة إلى قطر المستضيفة.

وسيلعب منتخب السعودية، الذي كان ممثل عرب آسيا الوحيد في كأس العالم 2018، في المجموعة الرابعة إلى جانب فلسطين واليمن، إضافة إلى أوزبكستان وسنغافورة.

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وأوقعت القرعة الإمارات في المجموعة السابعة مع المنتخبات المتجاورة فيتنام وتايلاند وماليزيا وإندونيسيا. وستلعب عمان في مجموعة واحدة مع قطر والهند وأفغانستان وبنغلاديش.

فيما ستلعب سوريا مع الصين والفلبين بينما يلعب الأردن والكويت في المجموعة نفسها مع أستراليا، ويلعب العراق والبحرين مع إيران بينما أوقعت القرعة لبنان مع كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية.

وستقام منافسات دور المجموعات بنظام الذهاب والإياب في الفترة من 5 سبتمبر 2019 إلى 9 يونيو 2020، وستتأهل المنتخبات الثمانية المتصدرة للمجموعات إضافة إلى أفضل أربعة منتخبات بالمركز الثاني إلى كأس آسيا مباشرة وكذلك إلى المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم. أما أحسن 24 منتخبا تاليا فستتنافس في تصفيات لاستكمال باقي مقاعد كأس آسيا التي ستقام للمرة الثانية بمشاركة 24 منتخبا.

وباقي المجموعات كالتالي، في المجموعة السادسة اليابان وقرغيزستان وطاجيكستان وميانمار ومنغوليا، وفي المجموعة الثامنة كوريا الجنوبية ولبنان وكوريا الشمالية وتركمانستان وسريلانكا.