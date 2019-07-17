أنظمة التقاعد في لقاء تعريفي بالرياض

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض

استعرضت المؤسسة العامة للتقاعد بالرياض أمس ضمن لقائها التعريفي الثالث لمسؤولي الموارد البشرية لبعض الجهات الحكومية أنظمة التقاعد والخدمات التي تقدمها المؤسسة للمشتركين والمتقاعدين والمستفيدين.

وشاهد الحضور فيديو تعريفيا عن استراتيجية المؤسسة 2022، وقدم بعدها المختصون عرضا شاملا عن أنظمة التقاعد التي يخضع لها المشترك والمتقاعد والمستفيد.

كما استعرضت «التقاعد» خلال اللقاء الخدمات والتسهيلات التي تقدمها لعملائها كالخدمات الالكترونية الموجهة للعملاء وقنوات الخدمة للجهات الحكومية، وبرنامج المزايا والعروض المقدمة للمتقاعدين وذويهم بالتعاون مع القطاع الخاص، وكذلك برنامج «مساكن» للتمويل العقاري، وسعي المؤسسة المستمر في تعزيز الشراكات مع الجهات الأخرى بما يخدم العملاء ويحقق استراتيجية المؤسسة 2022م.