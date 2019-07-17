وزير الشؤون الإسلامية يتفقد مساجد المشاعر المقدسة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قام وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ اليوم، بجولة تفقدية على مساجد المشاعر المقدسة للاطلاع على جاهزية المساجد ومرافق الوزارة التي تخدم ضيوف الرحمن والوقوف على سير المشروعات التطويرية بمساجد المشاعر والمرافق التابعة لها لتقديم أرقى الخدمات للحجاج كي يؤدوا مناسك الحج بكل يسر وسهولة بما يحقق رسالتها السامية في خدمة الإسلام والمسلمين في كافة مجالات العمل الإسلامي تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة.

وبدأ الجولة بتفقد مسجد نمرة بمشعر عرفات، ثم مسجد المشعر الحرام بمزدلفة، ومسجد الخيف بمشعر منى، ومقار التوعية الإسلامية بالحج, مطلعًا على ما جرى إنجازه من مشاريع التوسعة والترميمات التي أجريت في مساجد المشاعر المقدسة، إلى جانب ما سيقدم لضيوف الرحمن من أعمال وبرامج تسهم في التيسير على الحجاج.

وتفقد الدكتور آل الشيخ خلال الجولة كافة الاستعدادات القائمة لإطلاق أكبر مشروع لمعالجة وتطوير وتحديث أنظمة التكييف وتنقية الهواء في مسجدي نمرة والخيف بالمشاعر المقدسة.

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كما وقف وزير الشؤون الإسلامية على مشروع توريد وتركيب مولدات احتياطية لمساجد المشاعر والمواقيت ومساجد الحل بمكة المكرمة ، ومشروع معالجة الهيكل

الخرساني بمسجد الخيف بمنى ، وآخر الاستعدادات لتجهيز كبائن التوعية الإسلامية بالحج في مساجد المشاعر ومشروع تركيب كاميرات مراقبة أمنية.

ووجه الوزير آل الشيخ باستكمال كافة الاستعدادات اللازمة قبل توافد الحجاج بحيث تكون في أعلى جاهزية وبشكل خاص تكثيف صيانة دورات المياه في مساجد المشاعر المقدسة وتجهيزها بكل ما تحتاجه من متطلبات.

وقال : إن هذه المساجد أنشئت قبل أكثر من أربعين سنة وكانت في وقتها من أفضل المساجد ، لكن مع تطور الوقت جرى تطوير هذه المساجد بمثل هذه المشاريع النوعية التي روعي في تنفيذها توفر أعلى معايير الجودة والمواصفات تأتي في إطار الدعم الكبير الذي يقدمه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لتوفير السبل والإمكانات كافة ليؤدي ضيوف الرحمن نسكهم بكل راحة واطمئنان وأجواء إيمانية، مشيدًا بما تحقق في هذه المشاريع من منجزات سوف تنعكس إيجابًا على الخدمة المقدمة لحجاج بيت الله الحرام هذا الموسم، سائلًا الله أن يجعل ذلك في ميزان حسنات ولاة أمر هذه البلاد المباركة - حفظهم الله -.

رافق خلال الجولة المدير العام للمشروعات والصيانة بالوزارة المهندس أسامة بن حمد الجفال ومدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة الدكتور سالم بن حاج الخامري والمستشار الشيخ محمد بن عبدالله آل الشيخ والمستشار الشيخ تركي بن محمد الداؤود وعدد من مهندسي المشاريع بالفرع.