نائب أمير منطقة حائل يتفقد مطار حائل الدولي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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زار صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل اليوم مطار حائل الدولي, حيث كان في استقبال سموه مدير عام المطارات الشمالية مدير مطار حائل الدولي خالد بن يحيى السيف ومدراء الإدارات ورؤساء الأقسام الحكومية والأمنية والتشغيلية العاملة بمطار حائل الدولي .

واستهل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن جولته على مرافق المطار وخدماته وتابع سموه الحركة التشغيلية بصالات الركاب " القدوم والمغادرة الداخلية والدولية وصالة إنهاء اجراءات السفر " وجميع مرافق المطار .

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واستمع سموه لشرح من مدير مطار حائل الدولي خالد بن يحيى السيف عن ابرز التحديات واليات العمل المتخذة لضمان تواصل أعمال التطوير في مطار حائل الدولي بشكل أفضل بإذن الله .

وفي ختام الزيارة أعرب نائب أمير منطقة حائل عن شكره للجميع حاثاً على مضاعفة الجهود واستمرار العمل بما يخدم المنطقة وأهلها ويوفر خدمات شاملة للمسافرين من وإلى مطار حائل الدولي .

رافق سموه خلال الزيارة نائب رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس غرفة حائل عبدالله العديم وعدد من المسئولين .