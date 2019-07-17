محمد بن مسعود - الدمام - البيت الأبيض اتَّهم المنظومة الروسية بالتجسُّس أعلن البيت الأبيض، اليوم (الأربعاء)، أن قرار تركيا شراءَ نظام الدفاع الصاروخي "إس 400" يجعل من المستحيل استمرار مشاركتها في برنامج المقاتلة "إف35". وقال البيت الأبيض في بيان أوردته "رويترز": "الطائرة إف 35 لا يمكن أن تتعايش مع منصة روسية لجمع معلومات المخابرات، سوف تستخدم للاطلاع على قدراتها المتقدمة".

ردًّا على شرائها "إس 400".. واشنطن تحرم تركيا من المقاتِلة "إف 35" صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-17 أعلن البيت الأبيض، اليوم (الأربعاء)، أن قرار تركيا شراءَ نظام الدفاع الصاروخي "إس 400" يجعل من المستحيل استمرار مشاركتها في برنامج المقاتلة "إف35". وقال البيت الأبيض في بيان أوردته "رويترز": "الطائرة إف 35 لا يمكن أن تتعايش مع منصة روسية لجمع معلومات المخابرات، سوف تستخدم للاطلاع على قدراتها المتقدمة".

Advertisements 17 يوليو 2019 - 14 ذو القعدة 1440 11:00 PM البيت الأبيض اتَّهم المنظومة الروسية بالتجسُّس البيت الأبيض اتَّهم المنظومة الروسية بالتجسُّس أعلن البيت الأبيض، اليوم (الأربعاء)، أن قرار تركيا شراءَ نظام الدفاع الصاروخي "إس 400" يجعل من المستحيل استمرار مشاركتها في برنامج المقاتلة "إف35". وقال البيت الأبيض في بيان أوردته "رويترز": "الطائرة إف 35 لا يمكن أن تتعايش مع منصة روسية لجمع معلومات المخابرات، سوف تستخدم للاطلاع على قدراتها المتقدمة".

، ردًّا على شرائها "إس 400".. واشنطن تحرم تركيا من المقاتِلة "إف 35" ،

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