، "إدارة الوقت وضغوط العمل".. دورة لـ 150 قياديًا بـ"صحة جازان" ،

محمد بن مسعود - الدمام - تتضمن فعاليات عدة تشمل دورات تدريبية ومحاضرات لمدربين متخصصين

ضمن فعاليات ملتقى القيادات ومهارات التحفيز الذي نظمته المديرية العامة للشؤون الصحية في المنطقة، ممثلة في الشؤون الأكاديمية والتدريب، بدأت إدارة الوقت وضغوط العمل، والتي يشارك فيها 150 قياديًا من منسوبي "صحة جازان".

وقال مدير إدارة الشؤون الأكاديمية والتدريب بصحة جازان، الدكتور إبراهيم النعمي، إن أهمية التدريب وأهدافه في تنمية الموارد البشرية من خلال صقل المهارات والرقي بالمستوى العلمي والعملي للمتدربين، مبينًا أن الملتقى ينفذ لمدة خمسة أيام، ويتضمن فعاليات عدة تشمل دورات تدريبية ومحاضرات لمدربين متخصصين.

وبيّن "النعمي" أن إدارته أطلقت باكورة دوراتها الفنية والإدارية، والتي تتجاوز 200 دورة متخصصة، ينفذها عددٌ من المدربين المعتمدين على مستوى العالم، ويستفيد منها ما يقارب 4000 موظف بواقع 2000 ساعة تدريبية معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

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