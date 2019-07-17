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أطاحت "تحريات وبحث دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة" بعدد من الأشخاص من جنسيات مختلفة؛ وذلك بعد أن رصدهم رجال التحريات أثناء قيامهم بالإعلان للراغبين في الحج عن المريض والعاجز وكبير السن بمقابل مالي.
وتفصيلاً، تسلم مركز شرطة العزيزية ثلاثة أشخاص من قِبل دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة بعد أن رصد رجال التحريات بدوريات الأمن السرية بالعاصمة المقدسة قيامهم بنشر إعلان نصب واحتيال في أحد المواقع على الشبكة العنكبوتية، يفيد برغبتهم في القيام بالحج نيابة مقابل مبلغ مالي، يقدر بنحو 10 آلاف ريال.
وعلى الفور وجَّه قائد دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة رجال البحث السري بمتابعة الإعلانات، ورصد أصحابها، وبالفعل تواصل أفراد البحث والتحري مع أصحاب الإعلانات، وتم عمل كمين مُحكم لهم، وضبطهم في أماكن مختلفة بمكة المكرمة، واتضح أنهم سعودي ومقيم باكستاني وآخر آسيوي.
وأُعد محضر بالواقعة، وسُلِّم الأشخاص إلى مركز شرطة العزيزية، الذي بدوره أحال الأشخاص إلى النيابة العامة.
17 يوليو 2019 - 14 ذو القعدة 1440 11:39 PM
سعودي وباكستاني وآسيوي.. وتم ضبطهم بعد عمل كمين مُحكم في أماكن مختلفة بمكة
أطاحت "تحريات وبحث دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة" بعدد من الأشخاص من جنسيات مختلفة؛ وذلك بعد أن رصدهم رجال التحريات أثناء قيامهم بالإعلان للراغبين في الحج عن المريض والعاجز وكبير السن بمقابل مالي.
وتفصيلاً، تسلم مركز شرطة العزيزية ثلاثة أشخاص من قِبل دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة بعد أن رصد رجال التحريات بدوريات الأمن السرية بالعاصمة المقدسة قيامهم بنشر إعلان نصب واحتيال في أحد المواقع على الشبكة العنكبوتية، يفيد برغبتهم في القيام بالحج نيابة مقابل مبلغ مالي، يقدر بنحو 10 آلاف ريال.
وعلى الفور وجَّه قائد دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة رجال البحث السري بمتابعة الإعلانات، ورصد أصحابها، وبالفعل تواصل أفراد البحث والتحري مع أصحاب الإعلانات، وتم عمل كمين مُحكم لهم، وضبطهم في أماكن مختلفة بمكة المكرمة، واتضح أنهم سعودي ومقيم باكستاني وآخر آسيوي.
وأُعد محضر بالواقعة، وسُلِّم الأشخاص إلى مركز شرطة العزيزية، الذي بدوره أحال الأشخاص إلى النيابة العامة.
، "تحريات وبحث دوريات الأمن السرية" بمكة تطيح بأصحاب إعلان "حج بالنيابة" ،
المصدر : الخليج 365
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