محمد بن مسعود - الدمام - استعرضا جهود البلدين لتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل الجبير بمكتبه في جدة اليوم، وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور أنور قرقاش. وبحث الجانبان المستجدات الراهنة وتطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وجهود البلدين الشقيقين في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. وحضر اللقاء وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير عزام بن عبدالكريم القين، ومدير عام فرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة السفير جمال بن بكر بالخيور. 17 يوليو 2019 - 14 ذو القعدة 1440 11:36 PM استعرضا جهود البلدين لتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة Advertisements "الجبير" يبحث مع "قرقاش" تطورات الأوضاع إقليمياً ودولياً "الجبير" يبحث مع "قرقاش" تطورات الأوضاع إقليمياً ودولياً استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل الجبير بمكتبه في جدة اليوم، وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور أنور قرقاش. وبحث الجانبان المستجدات الراهنة وتطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وجهود البلدين الشقيقين في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. وحضر اللقاء وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير عزام بن عبدالكريم القين، ومدير عام فرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة السفير جمال بن بكر بالخيور. الكلمات المفتاحية ، "الجبير" يبحث مع "قرقاش" تطورات الأوضاع إقليمياً ودولياً ،

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