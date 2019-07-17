مسؤول: عمل المحلات على مدار اليوم سيخلق فرصاً وظيفية جديدة.. وله آثار إيجابية على قطاعي السياحة...

قال وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للتخطيط والبرامج خالد الدغيثر إن فكرة عمل المحلات على مدار اليوم بعد انتهاء ساعات العمل الاعتيادية مطبقة في كثير من المدن العالمية. وأوضح أن من هذه المدن مدينة لندن ومدينة نيويورك وبعض المدن الأسترالية، لافتاً إلى أن هذا القرار له آثار إيجابية على الاقتصاد وعلى بعض القطاعات تحديداً.

وأضاف الدغيثر أن من القطاعات التي يُتوقع أن تتأثر بشكل إيجابي نتيجة لهذا القرار قطاعي السياحة والترفيه، إضافة إلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما أنه يخلق فرصا وظيفية جديدة لشباب وشابات الوطن. وعن ضوابط السماح للمحلات بالعمل بعد انتهاء فترات العمل الاعتيادية، أفاد وكيل الوزارة بأنها ستصدر لاحقاً بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية.