أعلنت الإدارة العامة لمرور منطقة الرياض اليوم الأربعاء، القبض على قائد الشاحنة الذي قام بالقيادة عكس اتجاه السير في طريق الملك فهد. وأكد مرور الرياض، في تغريدة نشرها الحساب الرسمي للمرور السعودي، اليوم الأربعاء، أنه سيتم إحالة السائق إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر “مرور الرياض” يقبض على قائد شاحنة قام بالقيادة عكس اتجاه السير في طريق الملك فهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.