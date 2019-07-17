بالصور: شرطة منطقة مكة تكشف حقيقة “قنبلة جدة التاريخية”

قال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن أحد رجال الأمن وهو يؤدي مهامه بحي البلد ظهر اليوم الأربعاء 14 / 11 / 1440 هـ، اشتبه بحقيبتين يدويتين مهملتين بجوار أحد المحلات التجارية.

وأضاف في بيان أنه بمباشرة الحالة من الجهات المختصة اتضح أنهما فارغتان ولا تشكلان أي خطر على السلامة العامة.

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