دعت وزارة التجارة والاستثمار 114 متقدماً ومتقدمة على الوظائف الإدارية المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام إلى مطابقة بياناتهم الوظيفية وإجراء المقابلات الشخصية. ونشرت الوزارة قائمة بأسماء المرشحين والمرشحات أتت بناء على نتائج منظومة التوظيف “جدارة” التابعة لوزارة الخدمة المدنية ووفقاً للمعايير ونقاط المفاضلة المحددة من قبل وزارة الخدمة المدنية والتي تشمل الدرجة العلمية والمعدل التراكمي والاختبار وأقدمية التخرج. وكانت “التجارة” قد دعت الخريجين والخريجات إلى التقدم لشغل الوظائف المعلن عنها الرابع من شهر ذي القعدة 1440هـ الموافق السابع من يوليو 2019 على موقعها الإلكتروني.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور: “التجارة” تعلن أسماء 114 متقدماً ومتقدمة على وظائفها.. وتدعوهم لمطابقة بياناتهم... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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