تعديلات على لائحة ضريبة القيمة المضافة

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل على تعديل عدد من مواد اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة. ونشرت الجريدة الرسمية نص قرار موافقة هيئة الزكاة والدخل حيث جاء فيه: “إن مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل (المجلس)، وبناءً على الصلاحيات المخولة له من المادة (الخامسة) من تنظيم الهيئة الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (465) وتاريخ 20 – 7 – 1438هـ وبناءً على قرار المجلس رقم (3839) وتاريخ 14 – 12 – 1438هـ، القاضي بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على تعديل عدد من مواد اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة؛ وفقاً للصيغة المرافقة.

ثانياً: إعداد ضوابط داخلية تعتمد من المجلس فيما يخص حالات طلب الضمان.

ثالثاً: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ نشره، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه.

كما نشرت الجريدة الرسمية ملف “بي دي إف”، للتعديلات على مواد اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة عبر هذا الرابط (هنا).