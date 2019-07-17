أعلى درجات الحرارة المسجلة اليوم الأربعاء في المملكة-صورة

قالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة إن أعلى درجات حرارة جرى تسجيلها اليوم (الأربعاء) في مناطق المملكة كانت في الأحساء. وأوضحت أن المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات رصد تسجيل 44 درجة مئوية في مرصد الأحساء، وفي الرياض 44 درجة مئوية، فيما سجّل مرصد وادي الدواسر 44 درجة مئوية، وفي مرصد القصيم 43 درجة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الأربعاء أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الجزء الجنوبي من ساحل البحر الأحمر تشمل الخط الواصل ما بين الليث وجازان والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية كذلك على مناطق الشرقية والرياض والقصيم.