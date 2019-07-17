«العمل» تحدد شروط الالتحاق بـ«قادر» لتدريب وتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم الأربعاء، إطلاق البرنامج «قادر» لتدريب وتمكين الأشخاص ذوي الاعاقة في سوق العمل، وسيعقد البرنامج في مدينة جدة.

وعبر صفحتها الرسمية على «تويتر»، حددت الوزارة أهداف البرنامج، في تطوير المهارات المهنية للأفراد ذوي الإعاقة في سن العمل، وتطوير المهارات الشخصي والاجتماعية للمرشح، مع تعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل.

وبشأن شروط البرنامج، قالت الوزارة: لا يقل العمر عن 18 عامًا، وتقديم تقرير تشخيص للحالة، مع الخطة التربوية الفردية إن وجدت، مؤكدة توافق القدرات العامة للحالة مع متطلبات الوظيفة، واجتياز فترة الملاحظة من قبل المختص، وترشيح المتدربين بالتنسيق مع الشركة الراعية.

ولفتت الوزارة إلى أن مدة التدريب تستمر شهرين والتسجيل متاح لمدة أسبوعين.

Advertisements

وفي سياق ذي صلة، قرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تشكيل مجالس استشارية للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، في جميع مناطق المملكة الـ 13، ووجهت الوزارة فروعها الرئيسة في المناطق، بسرعة تشكيل المجالس.

وتهدف المجالس الاستشارية في المناطق، إلى الوقوف على احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوحيد الجهود للارتقاء بالخدمات المقدمة لهم، وتعزيز جسور التواصل معهم ومع أسرهم، وكذلك إشراكهم في بناء تصور عن الخطط والمشاريع المستقبلية، التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة لهم، ورفع مستوى اندماجهم في المجتمع وسوق العمل.

ورأست نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية الدكتورة تماضر بنت يوسف الرماح، في الأشهر الماضية اجتماعات المجالس الاستشارية للأشخاص ذوي الإعاقة في مناطق الرياض والمنطقة الشرقية والحدود الشمالية؛ حيث أكدت خلال تلك الاجتماعات، حرص الوزارة على تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة وتقديم الخدمات للأشخاص ذوي الاعاقة، وتذليل كل التحديات التي تواجههم.