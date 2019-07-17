بالصور.. شرطة مكة تكشف تفاصيل واقعة الحقيبتين المهملتين بحي البلد

باشرت شرطة منطقة مكة المكرمة، حالة اشتباه أحد رجال الأمن بحقيبتين يدويتين مهملتين بجوار أحد المحلات التجارية بحي البلد، واتضح أنهما فارغتان ولا تشكلان أي خطر على السلامة العامة.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن أحد رجال الأمن وهو يؤدي مهامه بحي البلد ظهر اليوم الأربعاء 14 / 11 / 1440 هـ، اشتبه بحقيبتين يدويتين مهملتين بجوار أحد المحلات التجارية.

وأشار إلى أنه بمباشرة الحالة من الجهات المختصة اتضح أنهما فارغتين، ولا تشكلان أي خطر على السلامة العامة.