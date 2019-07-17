بالصور.. نائب أمير حائل يتفقد المطار الدولي ويطالب بتوفر خدمات شاملة للمسافرين

طالب نائب أمير منطقة حائل، الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، جميع العاملين بمطار حائل الدولي، بمضاعفة الجهود واستمرار العمل بما يخدم المنطقة، وأهلها ويوفر خدمات شاملة للمسافرين من وإلى المطار.

جاء ذلك، خلال زيارة قام بها نائب المنطقة، اليوم الأربعاء، لمطار حائل الدولي، وكان في استقباله مدير عام المطارات الشمالية، مدير مطار حائل الدولي خالد بن يحيى السيف، ومدراء الإدارات ورؤساء الأقسام الحكومية والأمنية والتشغيلية العاملة بمطار حائل الدولي .

واستهل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن جولته على مرافق المطار وخدماته، كما تابع الحركة التشغيلية بصالات الركاب (القدوم والمغادرة الداخلية والدولية)، وصالة إنهاء إجراءات السفر وجميع مرافق المطار .

واستمع نائب الإمارة، لشرح من مدير المطار عن ابرز التحديات وآليات العمل المتخذة لضمان تواصل أعمال التطوير في مطار حائل الدولي بشكل أفضل.

وفي ختام الزيارة أعرب نائب أمير المنطقة عن شكره للجميع، حاثًّا على مضاعفة الجهود واستمرار العمل بما يخدم المنطقة وأهلها ويوفر خدمات شاملة للمسافرين من وإلى المطار . ورافق نائب الإمارة، خلال الزيارة نائب رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس غرفة حائل عبدالله العديم وعدد من المسؤولين .