انقطاع الطرق هاجس أهالي اللحيان عند السيول

وقال محمد مقنع إن «قرى وادي اللحيان بحاجة ماسة لعبارة تربط أجزاء كبيرة من تلك القرى؛ لأن الطريق الوحيد الذي يربط هذه القرى بالحياة ينقطع عند جريان السيل، ولا يمكن اجتيازه إلا بعد فتحه بالمعدات الثقيلة».
وأوضح رئيس بلدية العقيق المكلف مفلح عشق أن «عبارة اللحيان هي من ضمن الأولويات، ونحن في انتظار اعتماد مشروع لدرء أخطار السيول»، مشيرا إلى أن البلدية تقوم بمعالجة انقطاع الطريق في حال هطول الأمطار بشكل عاجل حسب الإمكانات المتاحة.
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