فيصل بن خالد يستقبل سفراء حماة دوت الخليج

ويأتي ذلك المشروع ضمن المبادرة التي أطلقتها وزارة التعليم مع أحداث عاصفة الحزم، انطلاقاً من مسؤوليتها تجاه جنود المملكة المرابطين على حدودها الجنوبية تقديرًا ووفاءً لهم عبر تمكين أبنائهم وبناتهم، ليكونوا سفراء سلام لأقرانهم من الطلاب في مختلف أنحاء المملكة.
وأكد الأمير فيصل بن خالد أهمية الالتزام بتنفيذ سياسات وزارة التعليم بهذا الشأن بإقامة الفعاليات وفق المبادئ الإسلامية، وبما يُعزز قيم الترابط الاجتماعي، وإبراز تاريخ دوت الخليج المشرِّف وإنجازاته، لترسخ فعاليات وأنشطة هذه المبادرة قيم المواطنة وتحقق المشاركة الوجدانية، كما تنمي مهارات المسؤولية الاجتماعية وتكتشف مواهب وقدرات المشاركين.
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