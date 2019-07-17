فيصل بن خالد يستقبل سفراء حماة دوت الخليج

استقبل أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، بمكتبه بالإمارة، مدير عام التعليم بالمنطقة عثمان العثمان يرافقه عدد من الطلاب والطالبات سفراء حماة دوت الخليج، حيث قدموا للسلام عليه بمناسبة انطلاق مبادرة «سفراء حماة دوت الخليج» في عامها الخامس.

ويأتي ذلك المشروع ضمن المبادرة التي أطلقتها وزارة التعليم مع أحداث عاصفة الحزم، انطلاقاً من مسؤوليتها تجاه جنود المملكة المرابطين على حدودها الجنوبية تقديرًا ووفاءً لهم عبر تمكين أبنائهم وبناتهم، ليكونوا سفراء سلام لأقرانهم من الطلاب في مختلف أنحاء المملكة.

وأكد الأمير فيصل بن خالد أهمية الالتزام بتنفيذ سياسات وزارة التعليم بهذا الشأن بإقامة الفعاليات وفق المبادئ الإسلامية، وبما يُعزز قيم الترابط الاجتماعي، وإبراز تاريخ دوت الخليج المشرِّف وإنجازاته، لترسخ فعاليات وأنشطة هذه المبادرة قيم المواطنة وتحقق المشاركة الوجدانية، كما تنمي مهارات المسؤولية الاجتماعية وتكتشف مواهب وقدرات المشاركين.