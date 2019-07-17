آل الشيخ يتفقد مساجد المشاعر ويطلع على تحضيرات تحديث أنظمة التكييف

استقبل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، بمكتبه في محافظة جدة، سفير جمهورية كازاخستان لدى المملكة، بيريك أرين، المعيّن حديثا، ونوّه بعمق ومتانة العلاقات بين البلدين، والتعاون الثنائي في كل المجالات، لا سيما ما يتصل بالدعوة الإسلامية.

وقال آل الشيخ «إن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، الملك الصالح والإمام العادل سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، تتشرف بخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والعمار والزوّار، وتقديم كل التسهيلات لهم، ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة وراحة واطمئنان، ويوليان الحرمين الشريفين عنايتهما واهتمامهما».

جهود

استعرض آل الشيخ جهود المملكة في خدمة الإسلام، ونشر الوسطية والاعتدال، ونبذ الغلو والتطرف، والعمل على جمع كلمة المسلمين ووحدة صفهم، لافتا إلى أن المملكة عانت من الإرهاب وحاربته بكل الوسائل الممكنة، ودعت إلى الوقوف ضد الإرهابين والقضاء عليهم، من جانبه، أكد سفير كازاخستان أن دور المملكة مقدر من جميع المسلمين بالعالم، وجهودها في خدمة الإسلام والدفاع عن قضاياه واضحة للعيان، منوها بدعم المملكة المستمر ومواقفها الراسخة مع كازاخستان وشعبها، مستذكرا أنها أولى الدول التي دعمت استقلال كازاخستان.

تفقُّد

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تفقد آل الشيخ مساجد المشاعر المقدسة، أمس، ووقف على جاهزيتها، ومرافق الوزارة التي تخدم ضيوف الرحمن، وعلى سير المشروعات التطويرية فيها، يما يؤهلها لتقديم أرقى الخدمات للحجاج، وبدأت الجولة بتفقد مسجد نمرة بمشعر عرفات، ثم مسجد المشعر الحرام بمزدلفة، ومسجد الخيف بمشعر منى، ومقار التوعية الإسلامية بالحج، واطلع على ما أنجز من مشاريع التوسعة والترميمات في تلك المساجد.

تطوير

​اطلع آل الشيخ على استعدادات إطلاق أكبر مشروع لمعالجة وتطوير وتحديث أنظمة التكييف وتنقية الهواء، في مسجدَي نمرة والخيف، ووقف على مشروع توريد وتركيب مولدات احتياط لمساجد المشاعر والمواقيت ومساجد الحل بمكة المكرمة، ومشروع معالجة الهيكل الخرساني بمسجد الخيف بمنى، وآخر الاستعدادات لتجهيز كبائن التوعية الإسلامية في المشاعر، ومشروع تركيب كاميرات مراقبة أمنية، ووجّه باستكمال كل المشاريع قبل توافد الحجاج، وشدد على تكثيف صيانة دورات المياه في مساجد المشاعر وتجهيزها بكل ما تحتاجه من متطلبات. وقال «هذه المساجد أنشئت قبل أكثر من 40 سنة، وكانت في وقتها من أفضل المساجد، لكن مع تطور الوقت احتاجت للتطوير بمشاريع نوعية روعي في تنفيذها توفير أعلى معايير الجودة». ورافق آل الشيخ في جولته، المدير العام للمشروعات والصيانة بالوزارة، المهندس أسامة الجفال، والمدير العام لفرع الوزارة بمكة المكرمة الدكتور سالم الخامري، والمستشار الشيخ محمد عبدالله آل الشيخ، والمستشار الشيخ تركي محمد الداؤود، وعدد من مهندسي المشاريع بالفرع.