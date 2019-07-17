حج / مؤسسة مطوفي حجاج الدول العربية تستقبل أول طلائع الحجاج العرب القادمين من العراق



مكة المكرمة 14 ذو القعدة 1440 الموافق 17 يوليو 2019م واس

استقبلت المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية اليوم أول طلائع الحجاج العرب القادمين من العراق البالغ عددهم 750 حاجًّا بمقر سكنهم بمكة المكرمة، وكان في استقبالهم عضو مجلس الإدارة المشرف على قطاع حجاج شمال الجزيرة العربية المطوف فؤاد بشارة وعضوة مجلس الإدارة المطوفة الدكتورة حنان عنقاوي والمعاون التنفيذي المسؤول عن حجاج العراق المطوف أيمن بانة، وعدد من المسؤولين الميدانيين في المؤسسة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة المؤسسة المطوف المهندس عباس قطان أن المؤسسة بإشراف من وزارة الحج والعمرة سخرت كافة إمكانياتها البشرية والتقنية من أجل توفير أقصى درجات الراحة والتيسير خلال فترة تواجد ضيوف الرحمن بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة من أجل أداء نسكهم بكل يسر وسهولة، لافتًا النظر إلى أنه تم تهيئة كامل المكاتب استعدادًا لاستقبال أفواج الحجاج هذا العام .

وأشاد نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة المطوف الدكتور محمد بياري بالدعم الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين ، من أجل العناية والاهتمام بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، منوهًا بدعم معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن للارتقاء بالخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام .

وأشار الدكتور بياري إلى سعي المؤسسة لعقد شراكات مع الشركاء كافة كجزء من مشروع تحول مؤسسة مطوفي حجاج الدول العربية إلى شركة مساهمة مقفلة، الذي سيكون له أكبر الأثر في الارتقاء بالخدمة المقدمة لضيوف الرحمن، لافتًا النظر إلى أن مشاركة أبناء جمعية البر بمكة عبر برنامج قوافل البر لهو أحد ثمار تلك الشراكات التي بدأتها المؤسسة وستستمر تباعًا إن شاء الله بما ينعكس على الارتقاء بمفهوم تقديم الخدمات لضيوف الرحمن.

وبين عضو مجلس الإدارة المشرف على قطاع شمال الجزيرة العربية المطوف فؤاد بشارة أن القطاع أكمل تجهيزاته كافة لاستقبال 380 ألف حاج عربي ستقدم لهم الخدمة عبر 16 مكتباً، مشيرًا أنه تم تجهيز وتهيئة المكاتب بأحدث الإمكانيات والكوادر البشرية استعدادا لاستقبالهم وخدمتهم.

وعبر الحجاج القادمين من جمهورية العراق عن بالغ سعادتهم بالجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين في سبيل توفير أفضل وأرقى الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، متقدمين ببالغ شكرهم وتقديرهم على ما وجدوه من حسن استقبال وكرم ضيافة من قبل المسؤولين في المؤسسة وقطاع شمال الجزيرة العربية ضيافة واستقبالاً تعكس مدى اهتمام المملكة حكومة وشعباً بضيوفها الذين يفدون إليها من كافة أقطار الأرض المعمورة لأداء مناسك فريضة الحج وفي سبيل توفير أفضل وأرقى الخدمات لحجاج بيت الله الحرام.

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22:22ت م

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