السعودية اليوم / مجلس الأمن يجتمع لبحث قانون أوكراني جديد يقضي باعتماد اللغة الأوكرانية لغة رسمية في البلاد



الأمم المتحدة 14 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 17 يوليو 2019 م واس

اجتمع مجلس الأمن الدولي بناء على طلب من روسيا اليوم لمناقشة قانون جديد يدخل حيز التنفيذ في أوكرانيا، يقضي باعتماد اللغة الأوكرانية لغة رسمية في البلاد، الأمر الذي يتطلب استخدامها في القطاع العام.

وقالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو، في إحاطتها أمام مجلس الأمن بينما تمت معالجة العديد من النقاط المثيرة للجدل في صيغته النهائية، لايزال القانون يثير المخاوف، مشيرة إلى أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان قد أوصت الحكومة الأوكرانية بأن تضع على النحو المنصوص عليه في قانون اللغات، قانونًا لإعمال حقوق الأقليات القومية في أوكرانيا، لضمان وجود علاقة عادلة بين حماية حقوق الأقليات والحفاظ على لغة الدولة كأداة للاندماج في المجتمع.

وفي ذات السياق أوضح المفوض السامي للأقليات القومية في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE) لامبرتو زانييه، في كلمته أمام أعضاء المجلس، أنه بينما يحق لأوكرانيا تعزيز دور لغة الدولة لتعزيز الشعور بالانتماء، لا يضمن قانون لغة الدولة بصيغته الحالية الوضوح القانوني أو الضمانات القانونية الكافية لحماية الحقوق اللغوية للأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية لذلك، ريثما يتم تبني هذا القانون المرتقب لحقوق الأقليات القومية، تظل حماية حقوقهم اللغوية غير واضحة.

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22:18ت م

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