السعودية اليوم / سمو سفير خادم الحرمين في لندن يستقبل معالي وزير النقل



لندن 14 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 17 يوليو 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة في مكتب سموه بمقر السفارة بالعاصمة البريطانية لندن اليوم معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي، ومعالي رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح الرميح والوفد المرافق لهما .

وجرى خلال اللقاء استعراض أبرز إنجازات المملكة في صناعة النقل البحري، والجهود المبذولة لتحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي، تحقيقا لرؤية المملكة 2030 .

وأشاد سموه في ختام اللقاء بما تحقق من قفزات هائلة في صناعة النقل البحري بالمملكة، وتطوير هذه الصناعة بشكل عام، مؤكدًا حرص السفارة على دعم كل ما من شأنه تطوير صناعة النقل البحري في المملكة خاصة بوجود مقر المنظمة البحرية الدولية بلندن، والمعنية بتنظيم صناعة النقل البحري على مستوى العالم.

من جانبه أوضح معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل الدكتور نبيل العامودي أن النجاحات الكبيرة التي تحققت للمملكة تأتي بفضل الله ثم بالدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة، إضافة إلى تظافر الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص، حيث قفزت المملكة إلى المرتبة 23 عالميّا على مستوى الطُنيّة، إذ تضاعفت الحمولة الطنية من 3 ملايين طن في عام 2017 لتقفز إلى 8 ملايين طن تقريبا في عام 2018، كما يُردّ هذا إلى تضاعف عدد السفن في الأسطول البحري السعودي لتصل إلى 386 ناقلة بحرية تحمل العلم السعودي، من بينها أسطول يعد الأحدث عالميا لنقل النفط الخام والبتروكيماويات والبضائع التجارية.

وكان معالي وزير النقل الدكتور نبيل العامودي قد التقى صباح اليوم بمعالي وزير النقل البحري في بنما نورييل آروز، وتباحث الجانبان في المنظمة البحرية الدولية حول سبل تعزيز الشراكة بين المملكة العربية

// انتهى //

21:53ت م

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لندن 14 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 17 يوليو 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة في مكتب سموه بمقر السفارة بالعاصمة البريطانية لندن اليوم معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي، ومعالي رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح الرميح والوفد المرافق لهما .وجرى خلال اللقاء استعراض أبرز إنجازات المملكة في صناعة النقل البحري، والجهود المبذولة لتحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي، تحقيقا لرؤية المملكة 2030 .وأشاد سموه في ختام اللقاء بما تحقق من قفزات هائلة في صناعة النقل البحري بالمملكة، وتطوير هذه الصناعة بشكل عام، مؤكدًا حرص السفارة على دعم كل ما من شأنه تطوير صناعة النقل البحري في المملكة خاصة بوجود مقر المنظمة البحرية الدولية بلندن، والمعنية بتنظيم صناعة النقل البحري على مستوى العالم.من جانبه أوضح معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل الدكتور نبيل العامودي أن النجاحات الكبيرة التي تحققت للمملكة تأتي بفضل الله ثم بالدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة، إضافة إلى تظافر الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص، حيث قفزت المملكة إلى المرتبة 23 عالميّا على مستوى الطُنيّة، إذ تضاعفت الحمولة الطنية من 3 ملايين طن في عام 2017 لتقفز إلى 8 ملايين طن تقريبا في عام 2018، كما يُردّ هذا إلى تضاعف عدد السفن في الأسطول البحري السعودي لتصل إلى 386 ناقلة بحرية تحمل العلم السعودي، من بينها أسطول يعد الأحدث عالميا لنقل النفط الخام والبتروكيماويات والبضائع التجارية.وكان معالي وزير النقل الدكتور نبيل العامودي قد التقى صباح اليوم بمعالي وزير النقل البحري في بنما نورييل آروز، وتباحث الجانبان في المنظمة البحرية الدولية حول سبل تعزيز الشراكة بين المملكة العربية السعودية وبنما، قياسًا على ما تتميز به بنما من حضور دولي مهم كصاحبة أكبر أسطول بحري عالمي.// انتهى //21:53ت م0231

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.