حج / قاصدو الحج عبر مبادرة (طريق مكة) من حجاج إندونيسيا يشيدون بالمبادرة



المدينة المنورة 14 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 17 يوليه 2019 م واس

إعداد: أحمد بصري

تصوير: سامي الجهني

أشاد عدد من حجاج بيت الله الحرام من الجنسية الإندونيسية الواصلين إلى المدينة المنورة لأداء مناسك حج هذا العام 1440هـ عبر مبادرة (طريق مكة) بالمبادرة المعنية بتسهل إجراءات إنهاء سفر الحجاج إلى المملكة لأداء مناسك الحج.

وقدم الحجاج خالص الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لما تقدمه المملكة من خدمات جليلة لحجاج بيت الله الحرام وزوار المسجد النبوي الشريف، من شأنه تسهيل وتيسير أداء مناسك الحج والعمرة بأمن وسلامة وطمأنينة .

"واس" التقت بعدد من الحجاج الإندونيسيين المستفيدين من المبادرة بساحات المسجد النبوي، إذ عبرت الحاجة بدرية هداية عن شكرها وتقديرها لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على هذه المبادرة ، مشيرة إلى أن تفعيل المبادرة لحجاج إندونيسيا ترفع عناء الوقت الطويل مثل إنهاء الإجراءات وتسليم واستلام الأمتعة والمقتنيات الشخصية بالدور السكنية.

بدورها أوضحت الحاجّة سوتيه انان أن مبادرة طريق مكة التي أطلقتها المملكة العربية

وأكد الحاج عمر مصران من جهته أن المسلمين في جميع أنحاء العالم يثنون على جهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين، وغير مستغرب إطلاق مبادرة طريق مكة التي ساعدت وبشكل كبير في إنهاء إجراءات السفر والدخول في وقت قياسي جدا والحرص على إيصالنا عبر الحافلات التي بانتظارنا والمريحة إلى مقر إقامتنا ، مشيدًا بحسن استقبال جميع المسؤولين في المطار بالورود والهدايا والابتسامة تعلو محياهم ، فشكرا كل الشكر لقادة وشعب هذا البلد المبارك النبيل .

و أثنى الحاج نواكي محمد على جهود المملكة في تقديمها الخدمات التي تسعى من خلالها لراحة الحجيج التي ساعدت وبشكل كبير في إنهاء إجراءات السفر والدخول في وقت قياسي.

// انتهى //

19:58ت م

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المدينة المنورة 14 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 17 يوليه 2019 م واسإعداد: أحمد بصريتصوير: سامي الجهنيأشاد عدد من حجاج بيت الله الحرام من الجنسية الإندونيسية الواصلين إلى المدينة المنورة لأداء مناسك حج هذا العام 1440هـ عبر مبادرة (طريق مكة) بالمبادرة المعنية بتسهل إجراءات إنهاء سفر الحجاج إلى المملكة لأداء مناسك الحج.وقدم الحجاج خالص الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لما تقدمه المملكة من خدمات جليلة لحجاج بيت الله الحرام وزوار المسجد النبوي الشريف، من شأنه تسهيل وتيسير أداء مناسك الحج والعمرة بأمن وسلامة وطمأنينة ."واس" التقت بعدد من الحجاج الإندونيسيين المستفيدين من المبادرة بساحات المسجد النبوي، إذ عبرت الحاجة بدرية هداية عن شكرها وتقديرها لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على هذه المبادرة ، مشيرة إلى أن تفعيل المبادرة لحجاج إندونيسيا ترفع عناء الوقت الطويل مثل إنهاء الإجراءات وتسليم واستلام الأمتعة والمقتنيات الشخصية بالدور السكنية.بدورها أوضحت الحاجّة سوتيه انان أن مبادرة طريق مكة التي أطلقتها المملكة العربية السعودية في إندونيسيا سهلت جميع الإجراءات على الحجاج ، كما تُعد من الخدمات الجليلة التي يحرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - أيدهما الله - على تقديمها لضيوف الرحمن، مقدمةً شكرها وتقديرها لحكومة المملكة على تسخير الإمكانيات كافة لراحة الحجاج عبر إطلاق مبادرة الطريق لمكة .وأكد الحاج عمر مصران من جهته أن المسلمين في جميع أنحاء العالم يثنون على جهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين، وغير مستغرب إطلاق مبادرة طريق مكة التي ساعدت وبشكل كبير في إنهاء إجراءات السفر والدخول في وقت قياسي جدا والحرص على إيصالنا عبر الحافلات التي بانتظارنا والمريحة إلى مقر إقامتنا ، مشيدًا بحسن استقبال جميع المسؤولين في المطار بالورود والهدايا والابتسامة تعلو محياهم ، فشكرا كل الشكر لقادة وشعب هذا البلد المبارك النبيل .و أثنى الحاج نواكي محمد على جهود المملكة في تقديمها الخدمات التي تسعى من خلالها لراحة الحجيج التي ساعدت وبشكل كبير في إنهاء إجراءات السفر والدخول في وقت قياسي.// انتهى //19:58ت م0214

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