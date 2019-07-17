فيديو.. جرائم العار في سجون الحوثي

2019-07-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

روت امرأة يمنية مختطفة في سجون الحوثي، تفاصيل صادمة عن جرائم العار بحق النساء في سجون الميليشيات الإرهابية المدعومة من إيران.

وقالت المرأة اليمنية، في مقطع فيديو: “أخذوني من بيتي مجموعة، عبارة عن شخصين وبنت، بعد أن كسروا باب البيت، دخلوا الساعة 12 ليلًا، بأوامر قهرية من المكتب السياسي للحوثي، على أساس يأخذوني للمكتب السياسي”.

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وأضافت أنها رأت بنات يتم تعذيبهن أمام عينيها، وقالت عن تفاصيل تعذيبها: “اتكهربت وحرقوني، وأحرقوا شعري، تعذبت جسديًّا ونفسيًّا بأبشع الأشياء”.

وتابعت المرأة اليمنية، في حديثها عن الانتهاكات الجسيمة بحق النساء في سجون الحوثي: “هناك مجموعة بنات حتى الآن في بدرومات، أهلهم لا يستطيعون الوصول إليهن، ويقومون بتصعيد الفتيات إلى الدور الثاني من البدروم، عند المشرفين، ليقوموا بما يسمى تطهيرهن (أي اغتصابهن)؛ لأنهن كن في حرام.. يسموه نكاح المجاهدين”، حسب زعمهم.

وتابعت المرأة اليمنية: “ظللت في هذا الحال 11 شهرًا، هذه أبشع أشياء شفناها هناك، كل يوم تحدث حالات انتحار، وفي المعتقل الذي كنت فيه انتحرت اثنتان من البنات، واحدة انتحرت بعد جلسة تطهير”.

يذكر أن منظمات دولية كشفت عن وجود أكثر من 120 امرأة في سجون حوثية خاصة يتم تعذيبهن بشكل مستمر.